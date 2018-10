9. Oktober 2018, 21:51 Uhr Dachau Medienzentrum jetzt in der Steinstraße

Der Umzug des Medienzentrums Dachau in die Außenstelle des Josef-Effner-Gymnasiums in der Steinstraße 3 wurde am Freitag, 21. September, vollzogen. Es befindet sich nun im Erdgeschoss direkt gegenüber vom MINT-Campus. Das Medienzentrum hat die Aufgabe, die Schulen und Kindergärten im Landkreis Dachau sowie die Einrichtungen der Jugend- und Erwachsenenbildung mit Audio- und Videomedien zu versorgen. Es verleiht speziell für Schulen hergestellte Filme, die ein Thema strukturiert, wissenschaftlich und didaktisch aufbereitet darstellen. Die Filme verfügen über Zusatzmaterial für die Lehrkräfte sowie Arbeitsblätter für die Schülerinnen und Schüler. Neu wurde auch ein iPad-Koffer mit zehn Tablets angeschafft, den Schulen zum Testen didaktischer Apps ausleihen können.