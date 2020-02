Mit steigendem Verkehrsaufkommen erhöhen sich auch die Unfallzahlen. "Der Verkehr und die damit verbundenen Gefahren werden immer komplexer", beobachtet der Dachauer Polizeihauptkommissar Andreas Knorr. Da dies insbesondere auch Schüler und Fahranfänger betrifft, könne gar nicht früh genug mit der Verkehrserziehung begonnen werden.

Die Polizeiinspektion Dachau organisiert daher am Dienstag, 4. Februar, einen "Aktionstag Jugendverkehrsschule" in der Erzbischöflichen Realschule Vinzenz von Paul in Markt Indersdorf. Unter federführender Leitung von Polizeioberkommissarin Andrea Riederer werden 230 Schüler der 10. Klasse der Realschulen Indersdorf und Weichs in verschiedenen Stationen an Themen der Verkehrssicherheit herangeführt. Dabei geht es beispielsweise um Erste Hilfe, Notwehr und die Gefahren des "Toten Winkels" sowie um die möglichen Konsequenzen von Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr. Ein Go-Kart-Parcours soll den 15- bis 16-jährigen Schülern praktisch vor Augen führen, wie sich Alkohol, Drogen und Handynutzung auf die eigene Verkehrsteilnahme auswirken. Ferner informiert die Polizei über E-Scooter als neues Verkehrsmittel ebenso wie über die sichere und richtige Nutzung des Fahrrads.

Das Ziel der Jugendverkehrsschule besteht vor allem in der Unfallprävention. Deswegen möchte die Polizeiinspektion Dachau im Zuge solcher Aktionen sowohl Kinder als auch junge Erwachsene "zu verantwortungsvollem Handeln im Verkehr anleiten". Organisiert und betreut wird diese Aufklärungsarbeit momentan durch vier Dachauer Polizeibeamtinnen, in Zusammenarbeit mit den Schulen im Landkreis. Die dafür zur Verfügung stehenden Übungsplätze in Dachau, Indersdorf, Odelzhausen und bald auch in Karlsfeld werden ganzjährig für die Aktionen der Jugendverkehrsschule genutzt und sind nach Angaben der Polizeiinspektion Dachau "sehr gut ausgelastet".