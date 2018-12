5. Dezember 2018, 21:39 Uhr Dachau Mariengesänge der Renaissance

Das Vokal Ensemble München ist wieder zu Gast in der Korneliuskirche Karlsfeld. "Dies est laetitiae" ist die lateinische Überschrift über dem Konzert, das das Ensemble am Freitag, 7. Dezember um 19 Uhr in der Korneliuskirche Karlsfeld präsentiert. Es erklingen Adventsmotetten und Mariengesänge der Renaissance. Chorsätze alter deutscher, spanischer und englischer Meister. Es ist ein weitgespanntes Programm, das von gregorianischen Anklängen bis zur glühenden Marienverehrung im vorreformatorischen England reicht. Eine indirekte Verbindung hat dieser renommierte Münchner Chor zu Karlsfeld: Martin Zöbeley, der bis vor ein paar Jahren selbst Pfarrer an der Korneliuskirche war, hat die Gruppe 1992 gegründet und bis vor drei Jahren auch geleitet. Der heutige künstlerische Leiter, Viktor Töpelmann, zeigt seine Kunst auf der Viola da Gamba, Michael Eberth präsentiert virtuoses Musizieren auf der Truhenorgel. Der Eintritt ist frei.