15. April 2019, 22:07 Uhr Dachau Mariazeller Messe mit Christian Benning

Der Kirchenchor der Pfarrkirche Sankt Peter singt am Gründonnerstag, 18. April, um 19 Uhr, Motetten von Durufle, Anerio und anderen zur Feier des letzten Abendmahls Am Karfreitag, 19. März, erklingt die Passion von Wolfram Menschick, Choräle von Bach und Brahms, ebenfalls vom Kirchenchor. Am Ostersonntag, 21. April, um 5 Uhr singt in der Osternachtsfeier die Choralschola, und um 18 Uhr in der feierlichen Festmesse kommt die Mariazeller Messe von Haydn zur Aufführung. Die Solisten sind Helena Schneider, Sopran, Elke Rutz, Alt, Bernhard Schneider, Tenor und Bernhard Spingler, Bass. Es spielt ein Kammerorchester aus jungen talentierten Musikern, teilweise Studenten, teilweise in namhaften Orchestern, unter anderen ist der Dachauer Percussionist Christian Benning an der Pauke mit dabei. Es singt der Kirchenchor. Die Leitung hat Gabriele Schneider.