23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Dachau Mann nach Parkunfall festgenommen

Eine 18-jährige Autofahrerin fuhr am Montag gegen 14 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Keplerstraße ein parkendes Auto an. Die hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Dachau nahmen den Unfall auf, überprüften die Personalien der PKW-Insassen - und stellten dabei fest, dass gegen den 42-jährigen Beifahrer ein Haftbefehl vorliegt. Der Mann wurde umgehend festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Aichach überstellt. An dem parkenden Auto entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.