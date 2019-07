3. Juli 2019, 21:39 Uhr Dachau Malgruppe stellt aus

Zur Ausstellung "Freies Experimentieren" lädt die Gruppe "Kunst und Begegnung" in die Räume der Dachauer SFS-Steuerberatungsgesellschaft in der Schillerstraße 1 ein. Die Vernissage ist am Donnerstag, 4. Juli, um 18.30 Uhr. Musikalisch umrahmt wird sie von Tobias Duveneck. Eine Anmeldung zur Vernissage ist erbeten unter christine.unzeitig@gmx.de. Nach der Eröffnung ist die Ausstellung während der regulären Büroöffnungszeiten bis 25. Juli zu sehen.