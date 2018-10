30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Dachau Malergeschichten zum Tee

Malergeschichten zum Tee gibt es am Sonntag, 4. November, von 15 bis 16.30 Uhr in der Gemäldegalerie: Der kleine Markt Dachau und das Moos zogen die Maler an. Teilnahmegebühr acht Euro inklusive Eintritt. Anmeldung unter 08131 / 56 75-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.