8. April 2019, 22:16 Uhr Dachau Ludwigsburger Bläser bei der Knabenkapelle

"Blasmusik begeistert": Unter diesem Motto stand der Besuch des Jugendblasorchesters Ludwigsburg-Oßweil in Dachau am vergangenen Wochenende. Die etwa 40 Musikerinnen und Musiker revanchierten sich für einen Auftritt der Knabenkapelle Dachau beim dortigen Musikfest und kamen nun zu einem Gegenbesuch. Nach einem gemeinsamen Weißwurstessen im Musikheim der Knabenkapelle am Freitag machten die Oßweiler am Samstag bei bestem Wetter eine Führung durch die Altstadt und das Schloss mit. Am späteren Nachmittag startete dann im Ludwig-Thoma-Haus ein gemeinsames Konzert. Auf das Nachwuchsorchester der Knabenkapelle folgten die Oßweiler mit einem mitreißenden Programm aus Märschen, Filmmusik und Musical-Melodien. Auch die Knabenkapelle begeisterte das Publikum mit Polka, Schlager und konzertanten Stücken. Den Abschluss bildeten zwei gemeinsam gespielte Rock-Stücke.