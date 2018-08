19. August 2018, 22:24 Uhr Dachau 100 Liter Diesel ausgelaufen

Etwa 100 Liter Diesel sind am Samstagnachmittag laut Polizei in einer Tankstelle in Dachau Ost ausgelaufen. Das Nachsehen hatte vor allem ein Rollerfahrer, der auf dem Ölteppich ausrutschte und stürzte. Grund für die riesige Diesellache war wohl ein technischer Defekt an einem spanischen Reisebus. Der ausgelaufene Kraftstoff verteilte sich in Windeseile über die gesamte Tankstelle und verwandelte sie und auch einen Teil der angrenzenden Fahrbahn in eine Rutschbahn. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, das Gelände abzusperren, sich um Brandschutz zu kümmern und den Kraftstoff zu binden. Eine städtische Kehrmaschine kam den freiwilligen Helfern zu Hilfe. Trotzdem rutschte im Ausfahrtsbereich der Tankstelle ein Rollerfahrer aus. Er verletzte sich leicht und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Laut Polizei gelang es der Feuerwehr rechtzeitig alles zu reinigen. "Es ist kein Kraftstoff ins Erdreich eingedrungen", heißt es.