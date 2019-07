21. Juli 2019, 21:58 Uhr Dachau liest Kartenvorverkauf zum Lesefestival

Die Stadtbücherei Dachau veranstaltet auch in diesem Jahr das Lesefestival "Dachau liest". An den Tagen vom 8. bis 13. Oktober lesen Fritz Egner, Necla Kelek, Isabel Bogdan, Franz Dobler, Petra Hartlieb und Andrea Sawatzki. Christian Seltmann liest für Kinder und Jugendliche. Der Kartenvorverkauf zu den Veranstaltungen hat bereits begonnen. Tickets gibt es in der Hauptstelle der Stadtbücherei und an allen Verkaufsstellen von München Ticke Weitere Informationen zum festival sind im Internet unter www.dachau.de/dachau-liest zu erhalten.