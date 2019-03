6. März 2019, 21:46 Uhr Dachau Letzter Ausstellungstag

Bei einem Ausflug entdeckten die Maler Paul Müller-Kaempff und Oskar Frenzel das Fischerdorf Ahrenshoop an der Ostsee. Sie waren begeistert von seiner landschaftlichen Schönheit. Seit 1882 zieht es immer wieder Künstler und Kunstfreunde in den kleinen Ort auf der Halbinsel Fischland-Darß, einem schmalen Landstreifen zwischen Meer und Bodden. Heute ist die Künstlerkolonie Ahrenshoop sicherlich die bekannteste der Künstlerkolonien an der Ostsee und das Ziel vieler Touristen. Auch die Ausstellung "Ahrenshoop" in der Gemäldegalerie Dachau ist ein echter Publikumsrenner. Letzter Ausstellungstag ist an diesem Sonntag, 10. März, von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.