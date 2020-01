Etwa 200 Trauergäste haben sich am Mittwochmorgen in der Sankt Jakob Kirche in Dachau eingefunden, um Altoberbürgermeister Lorenz Reitmeier die letzte Ehre zu erweisen. Abschied von dem langjährigen Kommunalpolitiker nahmen unter anderem der amtierende Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) und seine Familie. In seiner Predigt würdigte Pfarrer Benjamin Gnan die Lebensleistung von Reitmeier, der am vergangenen Dienstag nach langer Krankheit im Alter von 89 Jahren verstorben war. Auf Wunsch der Familie des Verstorbenen wurde auf Trauerreden verzichtet. Reitmeier war von 1966 bis 1996 erster Bürgermeister beziehungsweise Oberbürgermeister der Stadt Dachau, 1998 wurde er Ehrenbürger. Besonders verdient machte er sich durch eine Grundstückspolitik, die den Bau von Sozialwohnungen oder zumindest verbilligten Wohnraum ermöglichte. Vor seiner Sitzung am Dienstag, 4. Februar, um 18 Uhr wird der Stadtrat öffentlich Reitmeiers im Rathausfoyer gedenken.