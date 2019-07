18. Juli 2019, 21:51 Uhr Dachau Letzte Comedy Lounge vor den Sommerferien

Vor der Sommerpause ist noch einmal eine Veranstaltung aus der Reihe "Florian Simbecks Comedy Lounge Dachau" in der Kulturschranne zu sehen. Am Montag, 22. Juli, sind dabei: Tim Whelan aus Berlin und die beiden Kölner Jan van Weyde und Lukas Wandke. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Karten online unter fatjoke.de/dachau, 18 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse 20 Euro.