22. Mai 2019, 22:13 Uhr Dachau Lesenacht in Dachau Ost

Die nächste Lesenacht des Echo e.V. findet am Freitag, 24. Mai, von 19.30 bis 22 Uhr in der Zweigstelle Stadtbücherei-Ost in Dachau im Ernst-Reuter-Platz 2 statt. Das Thema: "Die Schule der magischen Tiere." Die Buchserie der Autorin Margit Auer handelt von der Wintersteinschule, an der es magische Tiere gibt. Diese Tiere können sprechen. Das Programm ist geeignet für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Anmeldung bis zu diesem Donnerstag, zwölf Uhr, unter 08131/27 51 86 oder office@echo-ev.de. Eintritt frei.