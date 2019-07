10. Juli 2019, 22:05 Uhr Dachau Lesenacht für Kinder

Die nächste Lesenacht des Echo e.V. findet am Freitag, 12. Juli, in der Zweigstelle Stadtbücherei-Ost in Dachau am Ernst-Reuter-Platz 2 von 19.30 bis 22 Uhr statt. Das Thema im Juli: "Wummelies wunderbare Welt". Wummelie ist eine selbstbewusst freche Heldin auf Welterkundungstour - mit ihrem Hausboot. Immer auf der Suche nach ihren Eltern, von denen sie eines Nachts wegen einer gelösten Leine getrennt wurde, fährt sie flussauf und -ab. Dabei begegnet sie anderen Kindern, mit denen sie über das Dasein philosophiert und Abenteuer erlebt. Das Programm ist geeignet für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Die Anmeldung ist nötig bis zu diesem Donnerstag, 11. Juli, um 12 Uhr unter der Nummer 08131 /27 51 86 oder office@echo-ev.de. Der Eintritt ist frei.