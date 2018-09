26. September 2018, 22:03 Uhr Dachau Lesenacht für Kinder

Von Z, Dachau

Noch bis Donnerstag 12 Uhr können sich Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zur Lesenacht in der Zweigstelle Stadtbücherei-Ost in Dachau anmelden. Die Veranstaltung des Echo e.V. findet von 19.30 bis 22 Uhr statt und ist dem 60. Geburtstag von Cornelia Funke gewidmet. Zu den Werken der international bekannten Kinder- und Jugendbuchautorin zählen die "Tintenwelt-Trilogie" und "Die Wilden Hühner". Der Echo e.V. bietet die Lesenächte jeden letzten Freitag im Monat im Wechsel an zwei verschiedenen Orten an: in der Stadtbücherei Dachau Zweigstelle Süd und in der Zweigstelle Ost. Anmeldung unter 08131/275186 oder office@echo-ev.de. Der Eintritt ist frei.