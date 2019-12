Der Regionalentwicklungsverein Dachau Agil und sein Projekt "Naherholung und Tourismus im Dachauer Land" veranstalten auch dieses Jahr in der Adventszeit wieder eine Weihnachtsaktion im Alten Zollhäusl. Unter dem Motto "Lebende Werkstätten" öffnet das Alte Zollhäusl bereits zum sechsten Mal in Folge seine Türen. Der Aktionstag findet dieses Jahr am Donnerstag, 12. Dezember, von 15 bis 20.30 Uhr statt.

Dieses Jahr begrüßt das Dachau-Agil-Projekt erneut den Kettensägenschnitzer Daniel Sulzberger. Im Gegensatz zu ihrem eigentlich rabiaten Einsatz bei Waldarbeiten benutzt er die Kettensäge, um filigrane Figuren zu schnitzen. Selbst feine Details arbeitet der Künstler ausschließlich mit der Kettensäge heraus.

Am Aktionstag können Besucher den Künstler live bei der Arbeit beobachten, denn zwei Skulpturen werden direkt an Ort und Stelle gefertigt. Die Kunstwerke werden um 19 Uhr für einen guten Zweck auf der Christkindlmarktbühne versteigert. Von 15 Uhr an werden am Aktionstag weitere Skulpturen ausgestellt und zum Verkauf angeboten. Sicher lässt sich bei dieser Gelegenheit auch noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk entdecken. Das Team von Naherholung und Tourismus freut sich auf zahlreiche Gäste. Weitere Informationen gibt es online unter www.tourismus-dachauer-land.de.