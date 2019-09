Stadtrat und Vorsitzender des Vereins Wir, Wolfgang Moll, hat einen Antrag gestellt, wonach das beliebte Großfeuerwerk, das alljährlich während des Dachauer Volksfests stattfindet, durch eine Lasershow ersetzt werden soll. Er stelle sich schon länger die Frage, so Moll, "ob die Veranstaltung eines Großfeuerwerks noch zeitgemäß ist". Inspiriert durch eine Lasershow, die er kürzlich in den Niederlanden gesehen habe und bestätigt durch Recherchen über das Leistungsvermögen moderner Lasertechnik, habe er sich dazu entschieden, den formellen Antrag auf eine Machbarkeitserörterung zu stellen.

Es sollen demnach die Kosten und die Verfügbarkeit eines großen Lasershowevents überprüft und mit den Kosten des bislang stattfindenden Feuerwerks verglichen werden. "Die Kommune hat auch im Umdenken zu ökologischer Verantwortbarkeit und in der Umsetzung konkreter Maßnahmen hierzu eine Vorbildfunktion auszuüben", argumentiert Moll weiter. Ein Großfeuerwerk, wie es aktuell von der Stadt Dachau veranstaltet werde, sei in einem urbanem Ballungsraum, zu welchem sich der Kern der Stadt Dachau entwickelt habe, insbesondere Bezug nehmend auf den Umweltschutz und die damit einhergehende Vermeidung weiterer Feinstaubentwicklung sowie die Berücksichtigung des Allgemeinwohls, den Unfallschutz nicht mehr zeitgemäß. "Bei allem Respekt vor der Historie des Großfeuerwerkes im Rahmen des Dachauer Volksfestes sollte man sich nicht verschließen, die Machbarkeit einer ökologisch vertretbaren Alternative zu überprüfen", schließt Moll seinen Antrag.

Erst im Juli hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) an 31 Städte formelle Anträge stellte, private Feuerwerke an Silvester zu verbieten oder zumindest in Innenstädten und dicht bewohnten Vierteln stark einzuschränken. Die Landeshauptstadt München hat auf die Anfrage bereits reagiert, indem die Stadt zumindest in bestimmten Stadtteilen private Feuerwerke untersagt. In Dachau seien allerdings bislang keine Beschlüsse zu einem Feuerwerksverbot im Gespräch, so Hauptamtsleiter der Stadt Dachau, Josef Hermann. Zwar dürfen am Dachauer Schloss schon jetzt keine Feuerwerkskörper gezündet werden, dieser Entscheidung liegt aber ein Beschluss der bayerischen Schlösserverwaltung zugrunde. Es ist keine Entscheidung der Stadt selbst.