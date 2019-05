21. Mai 2019, 21:52 Uhr Dachau Landratsamt passt Bodenrichtwerte an

Die Bodenrichtwerte für den Landkreis Dachau wurden zum 31. Dezember 2018 neu festgesetzt. Das teilt das Landratsamt mit. Die große Nachfrage nach Baugrundstücken habe in den letzten Jahren einen starken Einfluss auf die Preise am Immobilienmarkt, heißt es in der Mitteilung der Behörde. Der Gutachterausschuss des Landkreises habe deshalb die Bodenrichtwerte neu festgesetzt. Einzelauskünfte können für je 30 Euro und die ganze Bodenrichtwertliste für 100 Euro erworben werden. Zusätzlich können die aktuellen Bodenrichtwerte auf www.bodenrichtwerte.bayern.de kostenlos eingesehen und auch darüber bestellt werden.