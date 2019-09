Die Kreis-FPD will am kommenden Freitag, 27. September, über aktuelle Themen, die den Landkreis Dachau betreffen, diskutieren. Natürlich hat die Partei, die derzeit 71 Mitglieder hat, die Kommunalwahl im März 2020 fest im Blick. Zu dem Treffen am Freitag hat die FDP Landrat Stefan Löwl (CSU) eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Ratsstube des Zieglerbräus in der Dachauer Altstadt.