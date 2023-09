Kommentar von Thomas Radlmaier, Dachau

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, rät Hubert Aiwanger dazu, die KZ-Gedenkstätte Dachau zu besuchen. Dies wäre ein "gutes Zeichen", meint er. Der Vorschlag wirft Fragen auf: Will Aiwanger überhaupt nach Dachau kommen? Und wenn ja, zu welchem Zweck? Die wichtigste Frage aber ist: Sollte die KZ-Gedenkstätte überhaupt einem Politiker den Zutritt gewähren, der wie Aiwanger mit seinem Verhalten in den vergangenen Tagen die Erinnerungsarbeit in Deutschland mit Füßen getreten hat?