Das Projekt Samba, Fachdienst Asyl und Migration des Caritas-Zentrums Dachau, lädt in Kooperation mit der Kommunalen Jugendarbeit des Landratsamts an diesem Donnerstag, 12. September, um 11 Uhr zur Ausstellungseröffnung "Anne Frank Kunstausstellung" in die Räume des Caritas-Zentrums Dachau, Landsberger Straße 11, ein. Als Ehrengast eröffnet der Präsident der Lagergemeinschaft Dachau, Ernst Grube, die Ausstellung. Im Vorfeld fanden im April und Juni 2019 zwei Kunst-Workshops mit Teilnehmenden verschiedener Nationalitäten statt. Diese setzten sich anhand des Tagebuches von Anne Frank mit Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit auseinander. Die entstanden Bilder werden an zwei Orten ausgestellt: im Caritas-Zentrum Dachau vom 12. September bis 11. Oktober und vom 14. Oktober bis 28. Oktober im Landratsamt Dachau.

Für die Teilnahme an der Matinee bitten wir um Anmeldung unter:

asylprojekt.samba@caritasmuenchen.de oder unter 08131/290-1957.