Kultur in Dresden

Die Volkshochschule Karlsfeld bietet im Mai eine dreitägige Fahrt in die sächsische Landeshauptstadt an

Am verlängerten Wochenende um den 1. Mai bietet die Volkshochschule Karlsfeld eine dreitägige Fahrt nach Dresden an. Höhepunkt ist der Besuch einer exklusiven Abendvorstellung von Giacomo Puccinis Oper "Madame Butterfly" in der berühmten Semperoper. Das Programm umfasst zudem eine Führung durch Dresdens Altstadt sowie einen Ausflug zum Schloss Pillnitz. Für diese Fahrt sind noch einige Restplätze für Kurzentschlossene verfügbar. Nähere Auskünfte und Anmeldung bei der VHS Karlsfeld unter 08131/90 09 40 oder unter www.vhs-karlsfeld.de.