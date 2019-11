An diesem Donnerstag, 28. November findet die Ausstellungseröffnung "Von Gutenberg bis Macintosh" der Druckwerkstatt der Künstlervereinigung (KVD) mit Werken der Künstler Bruno Schachtner, Dieter Faustmann und Richi Wallner um 19 Uhr in den Räumen des Dachauer Forum statt. Die Werkstatt für künstlerisches Drucken ermöglicht das Arbeiten an historischen Maschinen für Buchdruck, Lithografie, Radierungen und Siebdruck - für Papiermachen, Schriftsetzen und Buchbinden. Ergänzend gibt es eine Ausstattung mit den Satz,- Repro- und Drucktechniken der Gegenwart. Es werden künstlerische Druckgrafiken in kleinen Auflagen hergestellt, als Einzelblätter, in Büchern gebunden und in Mappen oder Kassetten gesammelt und eine Auswahl davon in dieser Ausstellung gezeigt. Weitere Öffnungszeiten sind jeweils Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, sowie Montag, Dienstag und Donnerstag von 13 bis 16 Uhr.