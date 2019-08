15. August 2019, 21:31 Uhr Dachau Künstlerführung mit Zwergesel

Zu einer Führung durch die Freiluftausstellung "Raus" zum 100-jährigen Bestehen lädt die Künstlervereinigung Dachau am Sonntag, 18. August, ein. Begleitet wird die rund 120-minütige Runde diesmal vom Zwergesel Masel Tov des KVD-Vorsitzenden, Johannes Karl, was den Ausflug auch für Kinder noch interessanter machen soll. "Eventuell kann man den Esel sogar mit Fingerfarben anmalen", sagt Johannes Karl. Reiten darf man den kleinen Grauen allerdings nicht: "Das ist er nicht gewohnt, das wäre zu gefährlich." Als Motivation für Masel Tov wurden ausreichend Leckereien eingepackt, sodass keine sturheitsbedingten Reiseverzögerungen zu befürchten sind. Startpunkt des Rundgangs ist um 16 Uhr am Dachauer Postgebäude in der Bahnhofstraße.