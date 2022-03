Von Miriam Dahlinger, Dachau

Jeden Tag fliehen Ukrainerinnen und Ukrainer vor dem Krieg in ihrem Land, allein in Dachau wurden vom Landratsamt zuletzt mehr als 700 Geflüchtete registriert. Viele von ihnen haben in den vergangenen Wochen traumatische Erfahrungen gemacht. Andreas Miller leitet den sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas in Dachau und berät Gastgeberfamilien, die Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufgenommen haben. Im Interview erklärt er, worauf man im Umgang mit traumatisierten Menschen achten sollte.