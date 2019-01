25. Januar 2019, 21:40 Uhr Dachau Kreisausschuss billigt Haushaltsplan

Die Mitglieder des Kreisausschusses haben den Haushaltsplan für das laufende Jahr mehrheitlich gebilligt. Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt 38,2 Millionen Euro. Davon sind unter anderem Kosten für Baumaßnahmen in Höhe von mehr als 17 Millionen Euro vorgesehen. Der Landkreis will 2019 zwölf Millionen Euro an neuen Krediten aufnehmen. Zudem sollen 7,2 Millionen aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Die Nettoverschuldung steigt auf 20,8 Millionen Euro. Sebastian Leiß (FW) stimmte gegen den Haushaltsplan. Nun muss der Kreistag darüber entscheiden.