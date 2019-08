15. August 2019, 21:31 Uhr Dachau Kreativität auf kleinstem Raum

Auf einer Brache an der Thoma-Straße schräg gegenüber der Eisdiele Venezia steht inmitten des wuchernden Gestrüpps eine durchsichtige Stahl-Glas-Konstruktion aus zwei ausrangierten Telefonhäuschen. Anna Dietze hat es für die KVD-Ausstellung "Raus" zu einem "Tiny Atelier" von etwa drei Quadratmetern umfunktioniert. "Hier soll erforscht werden, wie man auf kleinstem Raum künstlerische Prozesse anstoßen kann", erläutert Dietze. In dem allseits verglasten Atelier legt die Künstlerin nicht nur ihre Arbeitsprozesse offen, sie macht sich darin selbst zum Studienobjekt. Mit dem Projekt möchte sie erforschen, ob auch auf engstem Raum künstlerische Prozesse in Gang kommen. "In Zeiten, in denen Ateliers rar und für viele Kunstschaffende unerschwinglich sind, könnte das Tiny Atelier bei erfolgreichem Ausgang des Experiments zum Prototyp neuer Arbeitsstätten für Künstlerinnen und Künstler werden." Am Sonntag, 18. August, um 19 Uhr stellt Anna Dietze die neuesten Erkenntnisse aus "Forschungsabschnitt 2" vor.