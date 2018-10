3. Oktober 2018, 21:57 Uhr Dachau Krankenkassen zahlen ASV-Kurse

Der ASV eröffnet zwei neue Kurse, die von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst werden. Vom 10. Oktober an gibt es "Fit & Gesund", ein Programm, das von Gesundheitsexperten nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt und erprobt wurde. Das Angebot (immer mittwochs von neun bis zehn Uhr im Gymnastikraum der Tennisfreunde Dachau) richtet sich an Menschen im mittleren Alter, und steigert das Wohlbefinden und fördert einen bewegungsaktiven Lebensstil. "Fit bis ins hohe Alter" ist ein vorbeugendes Sportprogramm zur Bewegungs- und Gesundheitsförderung, das sich an ältere Mensch von 60 Jahren an richtet. Das Training hilft, die körperlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten wieder zu erlangen. Der Kurs wird gleichermaßen von den gesetzlichen Krankenkassen mit bis zu 100 Prozent der Kosten gefördert. Informationen gibt es in der ASV-Geschäftsstelle unter Telefon 08131/56 81 0.