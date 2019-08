1. August 2019, 22:07 Uhr Dachau Kostenlos surfen im großen Volksfestzelt

Auf dem Dachauer Volksfest gibt es in diesem Jahr erstmals einen Bereich mit Wlan. Die Volksfestbesucher können das Angebot kostenlos und zeitlich unbegrenzt nutzen. Zur Verfügung gestellt wird das Wlan von den Dachauer Stadtwerken, der Dachaucitycom und der Stadt Dachau mit Unterstützung durch die Volksbank-Raiffeisenbank Dachau. Die Inbetriebnahme erfolgt am Donnerstag, 8. August. Am Freitag, 9. August, werden eventuell notwendige Anpassungen der Sendeleistung vorgenommen, so dass das Wlan voraussichtlich bereits am Volksfestvorabend mit der Band Ois Easy im Großen Festzelt zur Verfügung stehen wird. Der Empfangsbereich erstreckt sich nicht über die gesamte Festwiese, sondern beschränkt sich auf den Bereich in und um das Große Festzelt und das Areal zwischen Großem Festzelt und Glückshafen. Die Kosten für die Einrichtung in Höhe von circa 6000 Euro teilen sich die Stadtwerke, die Stadt Dachau und die Volksbank-Raiffeisenbank Dachau.