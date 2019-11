Das Erchana Orchester Dachau unter der Leitung von Gudrun Huber musiziert in diesem Jahr zusammen mit dem Kirchenchor Kemmoden/Petershausen unter dem Dirigat von Dagmar Heimerl und mit dem Kirchenchor der Gnadenkirche Dachau, Chorleiterin Christine Hänsel. Zum ersten Advent wird die Kantate "Hosianna dem Sohn David" von Georg Philipp Telemann aufgeführt. Das Sopran-Solo singt Cristiana Geremia.

Weitere Programmpunkte sind: "Machet die Tore weit" von Andreas Hammerschmidt, Vivaldis Konzert in d-moll für zwei Violinen, Violoncello und Streicher sowie "Noel", sechs Variationen über weihnachtliche Lieder von Berthold Hummel. Winterliche Filmmusik aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ergänzt das Programm.

Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit finden zwei Konzerte statt. Das erste am Samstag, 30. November, um 18 Uhr in der Segenskirche Petershausen, Rosenstraße 9 und das zweite am Sonntag, 1. Dezember, um 15 Uhr in der Gnadenkirche Dachau, Anton-Günther-Straße. 1. Der Eintritt zu den beiden Veranstaltungen ist frei.