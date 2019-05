1. Mai 2019, 22:04 Uhr Dachau Konzert mit Blockflöte

Dorothee Oberlinger spielt im Dachauer Schloss

Blockflöte hört man in Konzerten selten. Dorothee Oberlinger kann das Instrument meisterhaft spielen. Am Samstag, 4. Mai, wird die Solistin zusammen mit dem Orchester L'arte del mondo Werke von Dall'abacco, Finger, Händel, Sammartini und Vivaldi im Dachauer Schloss spielen. Die künstlerische Leitung hat Werner Erhardt, der das Orchester 2004 gegründet hat und sich in der Tradition der so genannten Alten Musik auf historischen Instrumenten sieht. Das Ensemble widmet sich aber auch modernen Instrumenten und spielt sogar zeitgenössische Musik.

In Dachau steht eine Variationsfolge von "Ground" (Godfrey Finger) auf dem Programm. Darin erklingen über einem ostinaten Bass in größeren Notenwerten Verzierungen, die wie improvisiert anmuten sollen. Außerdem wird aus dem dritten Satz von "Athalia" (Georg Friedrich Händel) eine Sonate gespielt, allerdings in einer Bearbeitung, bei der der gesamte Orgelpart für die Blockflöte umgeschrieben ist. Auch die Grand Concertos op. 6 wird erklingen. Das zweite Flötenkonzert aus der Sammlung op. 10 ( Antonio Vivaldi) trägt den Titel "La notte" und wird die Dachauer in beunruhigende, geheimnisvolle Stimmung versetzen. Evaristo Felice Dall' Abaco komponierte seine Concerti grossi op. 5 1719 im Stil französischer Suiten und zitierte aus Pariser Opern. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.