26. Juni 2019, 22:26 Uhr Dachau Konzert bei Kerzenschein

Einer der musikalischen Höhepunkte des Dachauer Kammerchores ist das jährliche Nachtkonzert bei Kerzenschein in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Dachau-Süd. Am Samstag, 29. Juni, um 21 Uhr erklingen unter der Leitung von Rainer Dietz Chorwerke von Heinrich Schütz und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Von dem Opernkomponisten Otto Nicolai wird eine Vertonung des 31. Psalms zu hören sein. Im Mittelpunkt des Konzertes erklingt die doppelchörige Motette "Komm, Jesu, komm" von Johann Sebastian Bach. Der Eintritt ist frei.