Die Regionale Wohnungsbaukonferenz findet dieses Jahr in Dachau statt. Am Dienstag, 12. November, laden der Dachauer Landrat Stefan Löwl und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter in das Schloss Dachau ein. Die Veranstaltung findet von 9 bis 16 Uhr statt. Ziel soll es sein, ein gemeinsames Bild der Region, für die Bereiche Mobilität und Kommunikation, Gesellschaft und Zusammenleben, Arbeit und Wirtschaft sowie Freizeit und Erholung zu erarbeiten. Herzstück der Konferenz ist die neu konzipierte "Regions-Werkstatt". Hier werden vier thematische Fragestellungen zu den wichtigsten Trends und Entwicklungen der Zukunft erarbeitet. Darüber wie die Region München 2040 aussehen soll, diskutieren Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Vereinen und Verbänden.