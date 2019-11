Gleich vier Anläufe waren nötig, jetzt ist es geschafft: Beim Projekt Schlossbergterrassen, also dem Umbau der ehemaligen Koschade-Klinik in der Dachauer Altstadt ein anspruchsvolles Wohngebäude, können nun die notwendigen Auto-Stellplätze sinnvoll untergebracht werden. Alle bis auf einen, den der Investor mit der Zahlung eines Ausgleichsbetrags an die Stadt finanziell ablöst. Bei dem Vorhaben, das allein schon wegen seiner markanten Lage an der Altstadt-Kante viel öffentliches Interesse findet, gab es über Jahre hinweg immer wieder neue Umplanungen und Verzögerungen. Während die Bauarbeiten nun offenbar langsam abgeschlossen sind, war bis zuletzt noch die Frage der Stellplätze offen. Nur 42 Autos können in einer Tiefgarage untergebracht werden, acht Parkplätze entstehen im Innenhof. Ursprünglich fünf waren vorgesehen auf dem erhöhten Vorplatz direkt an der Konrad-Adenauer-Straße. Diese Option hat der Bauausschuss des Stadtrats im Juli abgelehnt. Vom neuen Lösungsvorschlag waren die Stadträte nicht gerade begeistert, doch wurde das Konzept nun als gangbarer Kompromiss akzeptiert.