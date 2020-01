Kommunalwahl in Dachau

In der "Wahlarena" der Industrie- und Handelskammer: Christine Unzeitig, Hubert Böck (SPD), Stefan Löwl (CSU), Peter Fink, Achim Liebl (Die Grünen), Dagmar Wagner (FW) und Moderator Werner Mooseder (von links).

Die Unternehmer im Landkreis treiben im Kern genau die Themen um, die auch alle Bürger beschäftigen. Das wurde bei der "Wahlarena" deutlich, zu der der Regionalausschuss Dachau der Industrie- und Handelskammer (IHK) eingeladen hatte. Auf dem Podium in der Betriebskrankenkasse Provita in Bergkirchen standen am Mittwoch der amtierende Landrat Stefan Löwl (CSU) sowie seine Herausforderer Hubert Böck (SPD), Achim Liebl (Grüne) und Dagmar Wagner (FW) 40 Unternehmern im Publikum Rede und Antwort. Nicht dabei waren Jonathan Westermeier (Linke/Die Partei) und Sebastian Leiß (FW Dachau). Beide wurden erst nominiert, als die Organisation der IHK-Veranstaltung schon gelaufen war, wie der Regionalausschuss-Vorsitzende Peter Fink betonte. "Wir wollen niemanden ausgrenzen."

Die anwesenden Bewerber sahen sich mit Fragen zu Mobilität, Gewerbeflächen und Wohnraum konfrontiert. Auch wenn nur ein Kandidat künftig das Amt des Landrats bekleiden wird, übernehmen voraussichtlich alle politische Verantwortung im Kreistag, sagte der stellvertretende IHK-Vorstand Werner Mooseder als Moderator. Mit auf den Weg gab er deshalb allen den Wunsch der Unternehmer an die Kommunalpolitik: "Viel Offenheit für die Wirtschaft."

"Wir ersticken jeden Tag im Verkehr"

Das "regionale Parlament der Wirtschaft", wie Mooseder den IHK-Regionalausschuss nannte, der als gewähltes Gremium 11 630 Firmen im Landkreis vertritt, beschäftigen die Auswirkungen des enormen Wachstums im Landkreis und der Region. Kein Wunder, dass gerade Fragen zur Mobilität im Mittelpunkt standen. "Wir ersticken jeden Tag im Verkehr", sagte eine Unternehmerin und fragte nach Lösungen. Die Antworten überraschten nicht, alle Kandidaten setzen auf einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV). Stefan Löwl (CSU) verwies auf das Gesamtverkehrskonzept des Landkreises. Dort benannte Verbesserungen müssten "Stück für Stück umgesetzt werden". Für Autofahrer gelte es Optionen zu schaffen für "einen Umstieg vor dem Stau", etwa mit einem neuen Pendlerparkplatz in Breitenau. Schon wenn 15 Prozent der Autofahrer auf den ÖPNV umsteigen würden, "wäre das Stauproblem weg", sagte Achim Liebl. Der Grünen-Kandidat möchte Wohnen und Arbeiten enger zusammenzuführen, um Fahrten zum Arbeitsplatz zu reduzieren. Beim ÖPNV sei eine "gute, stabile Taktung" entscheidend. Statt Einzelplänen bis hin zu Radschnellwegen oder Seilbahn hätte Liebl gerne "eine Gesamtschau".

Um die Attraktivität des Nahverkehrs zu steigern, kann sich Hubert Böck ein 365-Euro-Ticket vorstellen. Von Umfahrungsstraßen hält der SPD-Bewerber wenig, "wir verlagern dann nur den Stau." Lieber möchte Böck die Chancen der Digitalisierung nutzen, so dass Bürger zu Hause oder wohnortnah in Co-Working-Spaces arbeiten können. "Damit lassen sich Wege sparen." Als unerträglich erlebt Dagmar Wagner selbst täglich das Pendeln. "Wir brauchen Lösungen, die sofort greifen." Zudem seien kleine Ortschaften nach wie vor abgehängt, Querverbindungen fehlten. Damit die Menschen weniger pendeln müssen, plädiert die FW-Kandidatin für Arbeitsplätze in den Ortschaften und bezahlbares Wohnen, wo Jobs vorhanden sind.

"Wir sollten das Geld in den öffentlichen Nahverkehr stecken"

Wie wäre es mit Bus und Bahn zum Nulltarif, als Motivation zum Umsteigen, fragte ein Unternehmer. Erst einmal müssten die Kapazitäten geschaffen werden, braucht es den Ausbau von Takt und Wagenmaterial, sagte Achim Liebl. "Mobilität gehört zur Grundversorgung", findet Dagmar Wagner, die klein anfangen würde mit einem kostenfreien Ticket für Jugendliche, Senioren und einkommensschwache Bürger. Pro Nulltarif äußerte sich Hubert Böck. "Wir sollten das Geld statt in den Straßenbau in den öffentlichen Nahverkehr stecken." Nichts hält von dieser Idee dagegen Stefan Löwl. Der Landkreis müsste dafür "eine hohe Millionensumme aufwenden, manches ist nicht finanzierbar".

Home-Office funktioniere nicht im produzierenden Gewerbe, sagte eine Geschäftsinhaberin. Und die Eröffnung eines zweiten Standorts auf dem Land sei unwirtschaftlich, "der Hebesatz der Gewerbesteuer ist zu hoch." Dagmar Wagner möchte Leerstände in den Gewerbeflächen aktivieren. Auch Stefan Löwl sieht die Notwendigkeit für mehr Wohnraum und Gewerbeflächen, "aber der Landkreis kann nur beraten." Die Digitalisierung könne etwas bewegen, hofft Liebl.

Welchem Thema würden die Kandidaten im Amt Priorität einräumen? Bei den vielfältigen Aufgaben eines Landrats könne es keine Prioritäten geben, sagte Amtsinhaber Stefan Löwl, doch Bildung und Verkehr stünden klar im Fokus. Achim Liebl, der als Informatiker lange eine Softwarefirma als Geschäftsführer leitete, möchte als Grüner die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit "zur Chefsache" erklären. Hubert Böck, beruflich BRK-Rettungsdienstleiter in Fürstenfeldbruck, will die medizinische Versorgung in den Blick nehmen. Und Dagmar Wagner, Geschäftsführerin beim Bayerischen Bauernverband, würde eine Zertifizierung zur unternehmerfreundlichen Kreisverwaltung anstreben, "als Leuchtturmprojekt". Genau dieser Wandel hin zu einer "bürokratiearmen Verwaltung" gehört - mit Fachkräftesicherung, Gewerbe- und Wohnflächen, Mobilität und digitaler Infrastruktur - zu den fünf Kernthemen, die von den Mitgliedern des IHK-Regionalausschusses vor der Debatte formuliert wurden als entscheidend für Erhalt und Stärkung des Wirtschaftsstandorts.