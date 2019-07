8. Juli 2019, 21:40 Uhr Dachau Kommunalpolitischer Stammtisch von "Wir"

Die Dachauer Wählervereinigung "Wir" lädt zu ihrem vierten öffentlichen kommunalpolitischen Stammtisch ein. Die Veranstaltung findet statt am kommenden Mittwoch, 10. Juli, um 19.30 Uhr im Nebenraum der Gaststätte "Drei Rosen". Dass man dem breiten Anforderungsprofil der bürgerlichen Mitte gerecht wird, soll insbesondere anhand von Beispielen aus dem Themenspektrum "Nachhaltigkeit in der Ökologie in der Verkehrsplanung und im Bereich der sozialer Gerechtigkeit" dargelegt und mit allen Interessierten erörtert werden. Anschließen gibt es die Möglichkeit, sich zu Themen der aktuellen Kommunalpolitik auszutauschen.