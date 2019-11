Am Mittwoch, 13. November findet um 19.30 Uhr in der Gaststätte Drei Rosen der siebte öffentliche "kommunalpolitische Stammtisch" von Wir, dem Verein für Heimat, Werte und Zukunft, statt. Im Mittelpunkt des Abends soll zum einen das bessere Kennenlernen aller Interessierten stehen. Weitere Punkte sind die Kommunikation der Eckdaten auf dem Weg zur Kommunalwahl am 15. März 2020 ebenso wie ein ungezwungener Austausch zu anstehenden und bewegenden Themen der aktuellen Kommunalpolitik in und um Dachau. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.