Stadtrat Wolfgang Moll lädt am kommenden Mittwoch, 11. September, zum fünften öffentlichen "kommunalpolitischen Stammtisch" ein. Neben den Eckdaten zur Kommunalwahl am 15. März 2020 wird es um das gegenseitige Kennenlernen gehen. Außerdem will sich Moll und seine Gruppierung den politisch Interessierten in der Stadt vorstellen. Er erhofft sich im Laufe des Abends aber auch einen ungezwungenen Austausch mit den Gästen über die derzeit anstehenden und bewegenden Themen der Kommunalpolitik. Das Treffen des kommunalpolitischen Stammtischs beginnt um 19.30 Uhr in der Dachauer Gaststätte Drei Rosen an der Münchner Straße 5. Die politischen Diskussionen können die Teilnehmer ganz unter sich in einem Nebenraum führen, abseits des normalen Gastbetriebs. Moll ist übrigens nicht nur Stadtrat, sondern auch Referent für Tourismus und Städtepartnerschaften.