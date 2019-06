10. Juni 2019, 21:43 Uhr Dachau Kommunalpolitischer Stammtisch

Der Verein "Wir - für Heimat, Werte und Zukunft" lädt am Mittwoch, 12. Juni, zu einem weiteren kommunalpolitischer Stammtisch. Beginn im Nebenzimmer des Gasthauses Drei Rosen in Dachau ist um 19.30 Uhr. Nach Mitteilung des Vereinsvorsitzenden Wolfgang Moll will sich die Gruppierung an diesem Abend insbesondere "Neulingen und Wiedereinsteigern widmen, die uns kennenlernen wollen, und mehr über unser Tun und unsere Pläne erfahren möchten".