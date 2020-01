Durch den Zusammenstoß zweier Autos ist am Donnerstagmorgen ein Schaden in Höhe von etwa 10000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 25-jährige Dachauerin gegen 7.35 Uhr mit ihrem Seat aus einem Grundstück in die Schleißheimer Straße ein. Sie übersah einen von links kommenden Hyundai. Weder die Unfallverursacherin, noch die 53-jährige Hyundai-Lenkerin wurden verletzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Dachau an der Unfallstelle eingesetzt. Infolge der Reinigungsarbeiten kam es auf der Schleißheimer Straße kurzfristig zu kleineren Verkehrsbehinderungen.