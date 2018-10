28. Oktober 2018, 21:49 Uhr Dachau Knabenkapelle zieht Wiesn-Bilanz

Nach dem Ende des Oktoberfestes war es auch für die Knabenkapelle Dachau Zeit, auf die diesjährigen Auftritte bei Volksfesten zurückzuschauen: Das Große Blasorchester startete im Mai mit der Teilnahme am größten Blasmusikfestival Europas in Südfrankreich mit etwa 35 000 Besuchern und begeisterte dort das französische Publikum. Zum Dachauer Volksfest kam das Partnerorchester Band'a Leo aus Léognan bei Bordeaux zu einem mehrtägigen Besuch nach Dachau. Gemeinsame Auftritte vor dem Dachauer Schloss, auf dem Viktualienmarkt und dem Marienplatz in München sowie auf dem Volksfest standen auf dem Programm. Die zusammen gespielten, schnellen südfranzösischen Stücke sorgten für Furore. Den Abschluss der Festsaison bildete der Trachten- und Schützenzug am ersten Oktoberfestsonntag mit 62 Musikerinnen und Musikern. Höhepunkt waren die Berichterstattung im Bayerischen Fernsehen und im ZDF, wo die Knabenkapelle im Abspann der Heute-Nachrichten gezeigt wurde. "Wer Lust hat mitzuspielen, soll sich einfach melden", sagt der Musikalische Leiter, Eduart Civeja. Bläserklassen, Nachwuchsorchester, Großes Blasorchester oder Bigband bieten viele Mitspielmöglichkeiten.