26. Juni 2019, 22:26 Uhr Dachau Knabenkapelle lädt ein

Die Knabenkapelle Dachau lädt am Sonntag, 30. Juni, von 14 Uhr an zu einem Tag der offenen Tür ins Musikheim in der Sudetenlandstraße ein. Bei der Veranstaltung stellen die Musikschüler gemeinsam mit ihren Lehrern ihre Instrumente vor. Dazu gehören Holzblasinstrumente sowie Blechblasinstrumente, Perkussion und Klavier. Besucher sind dazu eingeladen, die Instrumente selbst auszuprobieren.

Die Veranstaltung geht bis 16 Uhr.