15. August 2019 Dachau Kleinwagen kollidiert mit Motorrad

Die Dachauer Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Gröbenrieder- und Schillerstraße gerufen worden. Dort waren gegen 19 Uhr ein auf der Gröbenrieder Straße stadteinwärts fahrender Kleinwagen und ein auf der Schillerstraße in Richtung Bahnhof fahrendes Motorrad zusammengestoßen. "Erst 14 Tage vorher hatte es an dieser Kreuzung einen Unfall mit zwei Pkw gegeben, bei dem ein Fahrzeug auf die Seite geworfen und das Brückengeländer am Viehgassenbach beschädigt wurde", berichtet Wolfgang Reichelt, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Dachau. "Zum Glück ist den Beteiligten diesmal nicht viel passiert, sie wurden vom Rettungsdienst versorgt." Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren alarmiert worden, um die Unfallstelle abzusichern, die Fahrzeuge nach der Unfallaufnahme durch die Polizei auf den Gehweg zu schieben und um abschließend noch die Fahrbahn zu reinigen. Nach einer guten halben Stunde war die Kreuzung wieder frei befahrbar.