12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Dachau Klassisches Orgelkonzert

An der Kaps-Orgel in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt spielt Organist Christoph Hauser am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach sowie weitere Werke aus dem 18. bis 20. Jahrhundert. Hauser war Lehrbeauftragter und Dozent in München, bevor er 2014 einem Ruf an die Klosterkirche Fürstenfeld mit ihrer viel gerühmten Fux-Orgel folgte. Der Eintritt ist frei.