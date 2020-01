Das Kulturangebot in Dachau ist groß - die Nachfrage allerdings auch. Mehrer Veranstaltungen sind bereits ausverkauft: Für das Konzert mit Sofia Talvik am Freitag im Café Gramsci gibt es keine Karten mehr. Ausverkauft ist auch die Vorstellung des Kabarettisten Han's Klaffl an diesem Donnerstag im Thoma-Haus. Und auch bei "Käpt'n Knitterbart" am Sonntag beim Kinderleierkasten in der Friedenskirche ist das Boot schon voll.