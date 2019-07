31. Juli 2019, 22:00 Uhr Dachau Kirchliche Kunst in der Natur

In der Dachauer Kirche Sankt Peter ist eine Ausstellung mit Fotos von Martha Feustel zu sehen. Feustel hat eine Serie von Aufnahmen zusammengestellt, in denen Sakralgebäude im Kontext der sie umgebenden Landschaft gezeigt werden - kleine Kapellen ebenso wie besonders schön gelegene Dorfkirchen oder große Dome. Auf Feustels Bildern bekommen selbst bekannte Motive wie die Kirche Sankt Johann im Felde bei Raisting oder die Wallfahrtskirche Wilparting am Irschenberg durch das Gespür der Fotografin für landschaftliche Stimmungen und ungewöhnliche Licht- und Wetterverhältnisse ihren besonderen Reiz. Die Ausstellung kann tagsüber besucht werden, die Fotografien stehen gegen eine Spende für die Renovierung der Kirche zum Verkauf.