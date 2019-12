Weihnachten lockt St. Jakob in der Dachauer Altstadt mit musikalischen Höhepunkten. Der Heiligabend beginnt um 15 Uhr mit der Kindermette und einem Krippenspiel der Ministranten. Um 17 Uhr steht vorweihnachtliche Musik für Sopran, Violine und Orgel im Rahmen der Eucharistiefeier mit Anna-Maria Bogner (Sopran), Barbara Bachhuber (Violine) und Christian Baumgartner (Orgel) auf dem Programm. In der Christmette um 23 Uhr spielen die drei erneut. Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, wird es festlich. Beim Gottesdienst um 10 Uhr wird die Missa brevis in G-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart gesungen sowie das Transeamus von Joseph Schnabel. Die Solisten sind Anna-Maria Bogner (Sopran), Veronika Benning (Alt), Heribert Haider (Tenor) und Torsten Frisch (Bass). Kirchenchor und das Orchester von St. Jakob unter Leitung von Christian Baumgartner wirken ebenfalls bei dem kirchlichen Konzert mit.