15. Oktober 2018, 21:47 Uhr Dachau Kirche St. Peter feiert 80-jähriges Bestehen

Am 4. September 1938 weihte Kardinal Michael Faulhaber die neu erbaute Pfarrkirche St. Peter im Dachauer Stadtteil Augustenfeld ein. Dieses für die Pfarrei St. Peter so wichtige Ereignis jährt sich heuer zum 80. Mal, wie die Pfarrgemeinde mitteilt. Aus diesem Anlass feiert die Pfarrei am Samstag, 20. Oktober. Das Programm sieht um 18 Uhr einen Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter vor, der Festakt folgt um 19.15 Uhr im Pfarrsaal; dabei hält Alfons Vogelmeier einen Vortrag über das Altarbild von Otto Graßl.