Der Behindertenbeauftragte der Stadt und des Landkreises Dachau, Hartmut Baumgärtner, lädt am Freitag, 24. Januar, zur Filmvorführung von "Kinder der Utopie" ins Ludwig-Thoma-Haus. In dem Film geht es um sechs Kinder, die vor zwölf Jahren in eine Inklusionsklasse gegangen sind. Viele Jahre später treffen sie sich wieder und erzählen von ihrem Leben und ihren Erfahrungen. Beginn der Vorführung ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.